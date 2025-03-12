Dolar/TL kuru, hafta ortasında yukarı yönlü hareketleniyor. Peş peşe rekorların tazeleyen dolar/TL kuru,ü bugün de bu seyrine devam ediyor. Yurt içi tarafta gündem sakin olurken, ABD tarafında ise enflasyon rakamları takip edilecek.

ABD'de enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,9 olarak açıklanması öngörülürken, aylık bazda yüzde 0,3 olarak açıklanması bekleniyor. Ocak ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3,0 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,5 olarak açıklandı.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 36,44 ile 36,59 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 36,56 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.32'de 36,59 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL'DE SON DURUM

Euro/TL'de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Dün tarihi zirvesi 40,00 lirayı gören Euro/TL bu yükselişlerin olduğu görülüyor. Dünü 39,69 ile 40,03 aralığında geçiren Euro/TL günü 39,96 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 39,90 seviyesinde bulunuyor.