Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Federal Temyiz Mahkemesi'nin tarifelerin çoğunu yasa dışı bulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yarın Yüksek Mahkeme'ye başvurmayı düşündüklerini bildiren Trump, bu konuda erken bir karar almaları gerektiğini anlattı.
Öte yandan bugün yurt içi tarafta enflasyon rakamları takip edilecek. Türkiye'de enflasyonun yıllık bazda yüzde 32,60 olarak açıklanması beklenirken, aylık olarak yüzde 1,79 gelmesi öngörülüyor.
Temmuz ayında aylık yüzde 2,06 açıklanırken, yıllık yüzde 33,52 açıklanmıştı.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, dolar/TL kuru sabah seansında 08.34'te 41,16 seviyesinde bulunuyor.
Euro/TL ise aynı saat diliminde 47,91 seviyesinde bulunuyor.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.