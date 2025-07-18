Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. ABD Başkanı Trump ile Fed Başkanı Powell arasındaki gerilim devam ediyor. ABD’nin dört büyük bankasının CEO’ları, Trump’ın Fed Başkanı Powell’ı görevden alma açıklamasına karşı uyarıda bulundu. Bankacılık devleri, merkez bankası bağımsızlığının korunması gerektiğini vurgulayarak, siyasi müdahalenin piyasalarda istikrarsızlık ve küresel güvensizlik yaratabileceği uyarısında bulundu.

DOLAR/TL'DEN GECE REKORU

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik görüldü. Dolar/TL kuru bugün 40,54 seviyesine yükselerek rekor tazeledi. Dünü 40,31 ile 40,36 aralığında geçiren dolar/TL kuru, 40,32 günü seviyesinde tamamladı. Yeni Günde ise sabah seansında 08.34'te 40,37 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL kurunun 4 saatlik grafiği incelendiğinde zayıf hacmin olduğu görülürken, İchomoko'nun verdiği sinyale göre hafta başında bir miktar gerileme yaşandıktan sonra, fiyatın yeniden yükselebileceği görülüyor.

EURO/TL'DE SON DURUM

Euro/TL yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Dünü 46,68 ile 47,02 aralığında geçiren Euro/TL kuru, günü 46,87 seviyesinde tamamladı. yeni günse ise sabah seansında 08.34'te 46,93 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL'nin 4 saatlik grafiği incelendiğinde, hacmin düşük olduğu görülürken, İchomoko'nun verdiği sinyale göre ise bu bölgenin gelecek hafta başında da devam edeceği görülüyor.

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