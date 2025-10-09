Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,6950'den tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 41,7200 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 48,6350, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 55,9650 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,9 seviyesinde seyrediyor.

Dün yayımlanan 16-17 Eylül tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarının ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik "güvercin" beklentileri desteklemesi ve azalan jeopolitik endişeler varlık fiyatlarını etkiliyor.

Tutanaklara göre, neredeyse tüm yetkililer, eylül ayı toplantısında politika faizinin 25 baz puan düşürülmesini destekledi. Yetkililerin çoğu, bu yılın geri kalanında politikayı daha da gevşetmenin uygun olacağını değerlendirdi.

ABD'de bütçe görüşmelerine yönelik haber akışı da yatırımcıların odağında bulunurken, Senato'da dün yapılan oylamada Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ın geçici bütçe tasarıları daha önce yapılan 5 oylamada olduğu gibi geçemedi.

Ülkede federal hükümetin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalmaya devam etmesi, başta istihdam verileri gibi Fed'in faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamaları yönlendirebilecek verilerin açıklanmasını ertelerken, istihdam piyasasında yavaşlamanın arttığına yönelik öngörüler Fed'in faizi indireceği beklentilerinin güçlü kalmasında etkili oluyor.

Para piyasalarında Fed'in bu ayki toplantısında 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralık ayındaki toplantıda da yüzde 78 ihtimalle 25 baz puanlık indirim yapması bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, bugün Washington'da Community Bank Konferansı'nda önceden kaydedilmiş video aracılığıyla yapacağı açıklamalar da piyasaların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceği belirtti.