Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkili oluyor. ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifelerine karşı misillemeler yapan ülkeler arasındaki gerilim, piyasadaki dalgalanmaları tetikliyor. Dolar endeksinde görülen karışık seyir yurt içi tarafta döviz piyasalarını etkiliyor.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle İstanbul serbest piyasada dolar 38,0050 liradan, euro 41,6720 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,0030 liradan alınan dolar, 38,0050 liradan satılıyor. 41,6700 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 41,6720 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 37,9980 lira, euronun satış fiyatı ise 41,6450 lira olmuştu.
Dolar endeksi yüzde 0,4 azalışla 102,9 seviyesinde bulunuyor.
Dünya genelinde tarife restleşmelerinin oluşturduğu satış baskısının etkileri varlık fiyatları üzerinde hissedilmeye devam edilirken, bazı ekonomilerin ABD ile müzakerede istekli olması fiyatlamalarda öne çıkıyor.
ABD tarifelerinin müzakerelerine yönelik birçok ülke, dün ABD tarafına heyetler göndereceğini açıklarken, konuya ilişkin haber akışı pay piyasalarında risk algısının bir nebze azalmasına yardımcı oldu.
Öte yandan, Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerinin ABD'de fiyatlara artırıcı etki yaparak paralelinde enflasyonist baskıları canlı tutacağından da endişe edilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceğine yönelik soru işaretleri devam ediyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda tarifelerin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği endişeleri Fed'in yıl genelinde toplamda 4 faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlenirken, ABD'de perşembe günü açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin beklentiler üzerinde değişikliğe sebep olabileceği düşünülüyor.
Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin destek, 103,5'in direnç olarak öne çıktığını aktardı.