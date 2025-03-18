Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarını etkili oluyor. Jeopolitik riskler ve makro ekonomik gelişmeler piyasalarda hareketliliği hızlandırıyor. Yarın ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısı takip edilecek. Fed2in faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.50 seviyesinde sabit bırakma öngörülüyor.
Karar metnindeki ifadeler ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmasından çıkacak sinyaller yakından izlenecek.
Serbest piyasada doların alış fiyatı 36,6590 lira, satış fiyatı ise 36,6610 lira olarak kaydedildi. Euro ise 39,9860 liradan alınırken, 39,9880 liradan satılıyor.
Dünü 36,57 lira ile 36,68 lira aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 36,62 seviyesinde tamamladı. yeni günde ise sabah seansında 09.23'te 36,66 seviyesinde bulunuyor.
Euro/TL ise dünü 39,88 lira ile 40,07 aralığında geçirdikten sonra yeni günde sabah seansında aynı saat diliminde 40,01 seviyesinde bulunuyor.