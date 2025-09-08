Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından kayyum olarak Gürsel Tekin'in atanmasının ardından polis CHP İl Başkanlığı'nı ablukaya aldı. Yurt içindeki siyasi gerilimin artmasından dolayı dolar/TL kuru da güne rekorla başladı.
Yurt içi tarafta Orta Vadeli Program için ekonomi yönetiminin aldığı karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gün içinde ise ekonomi yönetimi programın detaylarını açıklayacak.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD tarafında tarım dışı istihdam rakamları takip edildi. Tarım dışı istihdam verisi 22 bin ile beklentilerin altında kaldı.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle gece 41,25 seviyesine yükselerek rekor kıran dolar/TL kuru bugün sabah 08.27'de 41,25 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Euro/TL'de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü 48,55 seviyesine yükselerek rekor kıran Euro/TL, bugün sabah seansında 08.29'da 48,38 seviyesinde bulunuyor.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.