Küresel çapta yaşanan jeopolitik riskler ve makro ekonomik verilerin etkisiyle para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün yurt içi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararı toplantısı takip edildi. TCMB, faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Karar metninde "Sıkı duruş" ifadesi kaldırılarak, yerine "Tüm araçlar etkili şekilde kullanılacaktır." ifadeleri yer aldı.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 39,46 ile 39,56 lira aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 39,50 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.10'da 39,65 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE YÜKSELİŞE GEÇTİ
Döviz piyasalarındaki yükseliş, Euro/TL tarafında da hissediliyor. Dünü 45,33 ile 45,59 aralığında geçiren Euro/TL günü 45,53 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde45,73 seviyesinde bulunuyor.
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