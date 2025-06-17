İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar beşinci gününe girerken ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah üretimini önlemeye yönelik anlaşmayı reddettiğini belirterek, İranlılara Tahran'ı terk etme çağrısında bulundu.

Petrol fiyatları geçen hafta kaydettiği yüzde 11.7 yükselişin ardından sınırlı da olsa yükselişini devam ettirdi.

Piyasalarda bugün Hazine'nin Haziran ayı iç borçlanmasını tamamlayacağı üç borçlanma takip edilecek. Hazine bugün dört yıl vadeli TLREF endeksli tahvilin ilk ihracını, dokuz yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracını ve iki yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Haziran ayı için 279 milyar TL borçlanma öngören Hazine bunun 100 milyar TL'sini geçen hafta tamamlamıştı.

Haftanın en önemli gündemi ise Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı olacak.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran ayı toplantısında bir haftalık repo faizini sabit bırakması, ara verdiği faiz indirim sürecine yeniden başlamadan önce bu ay faiz koridorunun üst bandında indirime gitmesi bekleniyor.

Reuters anketindeki 15 katılımcının 10'u Para Politikası Kurulu'nun (PPK) haftaya %46 seviyesindeki politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Ankete cevap veren diğer kurumlar ise politika faizinde 100 ila 350 baz puan arasında indirim bekliyor.

Tahminlerin medyanına göre TCMB'nin faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini ise yüzde 49'dan yüzde 47.5'e indirmesi bekleniyor. TCMB belirsizlikleri gerekçe göstererek koridorun genişliğini artı eksi 150 baz puandan 300 baz puana birkaç ay önce çıkarmıştı. Ekonomistlerin medyan tahminine paralel bir adım, koridorun yeniden 150 baz puan genişliğe gerilemesi anlamına gelecek.

TCMB, İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla Mart ve Nisan ayında TL'yi korumak için 700 baz puan ek sıkılaştırmaya giderek politika faizini yüzde 46'ya yükseltmiş ve gecelik faizlerin yüzde 49'da oluşmasını sağlamıştı.

Piyasadaki genel kanı bankanın gecelik faizleri artık üst bant yerine politika faizine doğru çekmek istediği yönünde. Bu da İmamoğlu tutuklaması döneminde yapılan 700 baz puanlık sıkılaştırmanın likidite kanalı ile yapılan 300 baz puanlık bölümünün ortadan kalkacağı anlamına geliyor.

TL gecelik referans faiz oranını gösteren TLREF geçen hafta yüzde 48.99 seviyesinde oluştuktan sonra dün yüzde 46.3'ye doğru geriledi. Bunun yanısıra ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de artık yaklaşık yüzde 46 oldu.

Uzmanlar daha çok Temmuz'dan itibaren bankanın yeniden faiz indirimlerine başlamasını bekliyor. Beklentiler Temmuz ile Eylül arasında farklılaşsa da bir kez başladığında indirimlerin en az 2026 ortasına kadar devam etmesi genel beklenti.

Politika faizi için 2025 sonu beklentisi medyanı Nisan ayında yapılan ankette %34 seviyesindeyken bu ankette yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti. Yılsonu için en düşük beklenti yüzde 32.5, en yüksek beklenti yüzde 38.5 arasında oluştu.

Kurun güne başladığı 39.3980 seviyesine göre TL'nin yıl başından bu yana kaydettiği değer kaybı yüzde 10.3 oldu. TL, Mart ayındaki sert değer kayıpları ve dalgalanmanın ardından son haftalarda yatay seyretmişti.