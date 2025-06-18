Küresel piyasalar yoğun veri akışlarının hakim olduğu haftada karışık seyir sergiliyor. Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı bugün açıklanacak. Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit bırakması bekleniyor. Ancak kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek.
Öte yandan yarın piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilecek. TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Karar metninde yer alacak ifadeler merakla bekleniyor.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 39,37 ile 39,47 aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 39,45 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.48'de 39,52 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE YATAY SEYİR
Euro/TL yeni günde yatay bir seyir sergiliyor. Dünü 45,30 ile45,68 aralığında geçiren Euro/TL günü 45,37 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 45,52 seviyesinde bulunuyor.