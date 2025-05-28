Para piyasaları son dönemlerde küresel piyasalarda yaşanan makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik gerilimlerin belirsizliği arasında kaldı. Trump tarifelerindeki belirsizlik dünyaya ticaretine darbe vururken, yüksek enflasyon tedirginliği yatırımcıların tercihlerini değiştirdi.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 38,87 ile 39,05 aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 38,92 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.06'da 39,05 seviyesinde bulunuyor.
Euro/TL'de de sakin seyrin olduğu görülüyor. Euro'nun son günlerde küresel çapta değer kazanmasıyla diğer ülke para birimlerini geride bıraktı. Euro'daki yükselişle beraber Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmeler görüldü. Dünü 44,13 ile 44,18 aralığında geçiren Euro/TL günü 44,17 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 44,17 seviyesinde bulunuyor.