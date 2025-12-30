Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dolar/TL yeni güne yükselişle başlarken, Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor.
Dolar/TL kuru bugün yeni rekoru daha aştı. 2025 yılına 35,56 liradan başlayan dolar/TL kuru yüzde 20'den fazla değerlenerek 42,93 liraya yükseldi. Bugün sabah 08.51'de 42,92 seviyesinde yükselişini sürdürüyor.
EURO/TL YÜKSELİŞE GEÇTİ
Euro/TL yeni güne yükselişle başladı. Haftanın ikinci işlem gününde sabah seansında 08.51'de 50,64 lirada bulunuyor.
2025 yılına 36,09 liradan başlayan Euro/TL 50,64 seviyesine yükselerek sene başından bu yana yüzde 40'tan fazla değerlendi.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.