Piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde hareketlilik meydana getiriyor. Bu hafta ABD tarafında açıklanacak olan istihdam rakamları ve büyüme rakamları dolar endeksi tarafında hareketlilik meydana getirebilir. Trump tarifelerinin ABD ekonomisi üzerinde resesyon oluşturabileceği ihtimali dolar tarafında tedirginlik meydana getiriyor.
Dünü 38,27 ile 389,44 aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 38,41 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.23'te 438,43 seviyesinde bulunuyor.
Euro/TL'de de karışık seyrin olduğu görülüyor. Dünü 43,70 ile 43 98 seviyesinde geçiren Euro/TL, günü 43,91 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.23'te 43,79 seviyesinde bulunuyor.