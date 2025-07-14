Küresel piyasalardaki gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Yoğun bir haftaya başalayan piyasalar, gelimeleri yakından takip ediyor. Yarın ABD tarafında enflayon rakamları takip edilecek. ABD'de enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,6 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda yüzde 0,3 olarak açıklanması öngörülüyor. Mayıs ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,4 olurken, aylık bazda yüzde 0,1 olmuştu.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 401,03 ile 40,17 aralığında geçiren Dolar/TL kuru, günü 40,14 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 09.03'te 40,22 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Dünü 46,92 ile 46,97 aralığında geçiren Euro/TL kuru, yeni günde ise sabah seansında 09.03'te 46,92 seviyesinde bulunuyor.
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