Küresel piyasalar ABD tarafında açıklanacak olan istihdam verilerine odaklandı. Bu hafta ABD tarafında tarım dışı istihdam rakamları ve büyüme rakamları takip edilecek. Gelecek olan veriler piyasalar üzerinde etkili olabilir. Küresel çapta zayıf dolara rağmen, döviz kurlarında yükselişler yaşanıyor.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 38,20 ile 38,42 aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 38,41 seviyesinde tamamladı. Yeni günde sabah seansında 08.45'te 38,44 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL'de de kısmi yükselişlerin olduğu görülüyor. Dünü 43,50 ile 43,78 aralığında geçiren Euro/TL günü 43,67 seviyesinde tamamladı. Teni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 43,77 seviyesinde yükselişine devam ediyor.