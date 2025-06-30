Küresel piyasalar yeni haftanın ilk işlem gününe pozitif bölgede başladı. Bugün yurt içi tarafta işsizlik oranı takip edilecek. Almanya tarafında ise enflasyon rakamları yakından izlenecek.
ABD Başkanı Trump, faiz indirimi konusunda isteğinde ısrarcı olmaya devam ediyor. Trump, Fed Başkanı Powell'a "aptal bir iş çıkardı" diyerek "faizleri indirecek birini göreve getireceğini söyledi.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle haftanın son işlem gününü 39,73 ile 39,88 aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 39,86 seviyesinde tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise sabah seansında 08.31'de 39,87 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL son günlerde rekor üstüne rekor kırıyor. 24 Haziran'da 46,00 liraya yükselerek yeni bir rekora imza atan Euro/TL bir haftada 91 kuruş değerlenerek, 46,91 seviyesine yükseldi. haftanın son işlem gününü 46,53 ile 46,91 aralığında geçiren Euro/TL günü 46,75 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.31'de 46,84 seviyesinde bulunuyor.
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