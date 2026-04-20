Döviz kurlarındaki hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. Dolar/TL kuru yeni bir rekora imza atarken, Euro/TL'de de aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor.

Dolar/TL kuru son zamanlarda rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar/TL 45 lira seviyesine doğru ilerliyor. Dolar/TL bugün sabah seansında 09.08'de 44,87 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL'de de aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Euro/TL geçtiğimiz hafta cuma günü 53,18 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Euro/TL bugün sabah seansında 09.08'de 52,76 seviyesinde bulunuyor.

