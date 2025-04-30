Küresel çapta yaşanan gelişmeler ve jeoekonomik gelişmelerin etkisiyle döviz piyasalarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bugün ABD tarafında enflasyonun göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları ve büyüme rakamları takip edilecek. Gelecek olan Fed'in faiz politikasını etkileyen unsurlar arasında yer alırken dolar endeksi tarafında bırakacağı etki yakından izlenecek.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 38,35 ,le 38,45 aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 38,44 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.50'de 38,49 seviyesinde bulunuyor.
Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Dünü 43,76 ile 43,98 aralığında geçiren Euro/TL günü 43,82 seviyesinde tamamladı. Yeni günde sabah seansında aynı saat diliminde 43,88 seviyesinde bulunuyor.