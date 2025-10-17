Piyasalarda Fed'in faiz indirimine devam edeceği yönündeki beklentiler devam ediyor. Faiz indirimine yönelik beklentilerin etkisiyle dolar endeksinde aşağı yönlü bir eğilim görülüyor. Dolar endeksindeki değer kaybına rağmen döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareketlilik görülüyor.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dolar/TL rekor tazeledi. Dolar/TL bugün sabah 08.21'de 41,93 lirada yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor.
EURO/TL YENİ REKORA YAKLAŞTI
Euro/TL yeni günde yeni rekor sınırına yaklaştı. Euro/TL haftanın son işlem gününde sabah seansına 08.21'de 49,16 seviyesinde bulunuyor.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.