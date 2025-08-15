Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Zayıflayan dolar endeksine rağmen Türk Lirası'nda görülen değer kaybı dolar/TL kuru üzerinde yeni rekorları gündeme getiriyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının üçüncü Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi. Merkez Bankası Başkanı Karahan enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Merkez Bankası 2025 için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24'te sabit bırakırken 2026 ve 2027 için yukarı yönlü revize etti.

Bugün yurt içi tarafta yılsonu enflasyon tahmini rakamları takip edilecekken, ABD tarafında ise çekirdek perakende satışları verisi yakından izlenecek. Öte yandan bugün ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin TSİ ile 22.30'da görüşme yapacak.

Trump, Putin ile görüşmesinde bir sonuç çıkmaması durumunda Rusya’ya yaptırım uygulayacağını açıkladı. Trump Putin ile yapacağı görüşmenin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu belirtti.

DOLAR/TL REKORA İMZA ATTI

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, dünü 40,70 ile 40,79 aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 40,71 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise yukarı yönlü hareketlilik sergileyerek sabah seansında 08.35'te 40,84 seviyesine yeni bir rekora imza attı.

Saat 10.45 itibariyle ise dolar/TL 40.885 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL'DE SON DURUM

Euro/TL'de son günlerde karışık seyrin olduğu görülüyor. Dünü47,51 ile 47,86 aralığında geçiren Euro/TL günü 47,54 seviyesinde tamamladı. Yeni günde sabah seansında 08.41'de 47,67 seviyesinde bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.