Beyaz Saray'da kritik zirvede konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan’ın şu anda yapacağı iş Rusya’dan petrol ve doğal gaz almamak olacak" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını edinmesine yeşil ışık yakabileceğini dile getiren Trump, "F-35’ler konusunda Türkiye ile rahatlıkla anlaşma yapabiliriz ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizim için bir şeyler yapacak” ifadesini kullandı.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik görüldü. Dolar/TL yeni güne rekorla başladı. Yeni günde sabah seansında 08.12'de 41,56 seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Euro/TL'de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Euro/TL sabah seansında sabah 48,55 seviyesinde bulunuyor.

