Döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik devam ederken, dolar/TL yeni rakorlara göz kırptı.
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Zayıflayan dolar endeksine rağmen, dolar/TL kuru, Türk Lirası'nda görülen değer kaybının etkisiyle, yukarı yönlü hareketlilik yaşıyor.
Dolar/TL kuru, bugün sabah seansında 08.56'da 43,85 seviyesine yükselerek, yeni bir eşiği aştı. Dolar/TL geçtiğimiz günlerde Kapalıçarşı'da 44 lirayı aşmıştı. Resmi rakamlarda ise 44 liranın hemen altında hareketleniyor.
Euro/TL'de de yeni günde yatay bir seyrin olduğu görülüyor. Euro/TL yeni günde 51,68 seviyesinde yatay bir seyir sergiliyor.
