Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dolar/TL kuru gece rekor tazeledikten sonra sabah seansında rekordan döndü. Euro/TL'de de yükselişlerin olduğu görülüyor.
Dolar/TL kuru yeni günde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Dolar/TL kuru gece seansında 42,24 seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Yeni günde ise dolar/TL kuru 42,22 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL yeni günde yukarı yönlü hareketleniyor. Haftanın üçüncü işlem gününde sabah seansında 09.13'te 48,91 seviyesinde bulunuyor.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.