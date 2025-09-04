Dün yatay seyreden hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,1560'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 41,1710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 48,1020'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 55,4690'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 98,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de tarifelerin enflasyonist etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını korurken, ülkede iş gücü talebinin azaldığına işaret eden veriler sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar daha fazla faiz indirebileceğine yönelik beklentiler yükseldi.

Fed'e ilişkin gevşeme ihtimallerinin artmasının yanı sıra halihazırdaki mevcut küresel riskler ve jeopolitik endişeler, varlık fiyatlarında oynaklığı artırıyor.

Bu gelişmenin yanında ABD'de bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi ile yarın açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bu hafta ABD'de takip edilen istihdam verilerinden ilk olan JOLTS açık iş sayısı temmuzda 7 milyon 181 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede açık iş sayısı, Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.