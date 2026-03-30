Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin etkisiyle haftaya karışık seyirde başladı. Dolar/TL'de yön hafif yukarı olurken, Euro/TL'de ise yatay seyrin olduğu görülüyor.
Dolar tarafında görülen güçlü seyir, döviz kurularında yükselişi destekliyor. Dolar/TL kuru yeni haftanın ilk işlem gününde yönünü yukarı çevirdi. Dolar/TL kuru bugün sabah seansında 09.32'de 44,46 seviyesinde bulunuyor.
Euro/TL haftaya yatay seyirde başladı. Euro/TL bugün sabah seansında 09.32'de 51,24 seviyesinde bulunuyor.
