Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. ABD ve Çin'in ticaret görüşmelerinden olumlu sinyallerin gelmesiyle piyasalar haftaya pozitif başladı. Öte yandan bu hafta ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları yakından takip edilecek.
Dolar endeksinin güne yükselişle başlaması döviz kurlarını yukarı çıkardı. Dolar/TL kuru yeni haftanın ilk işlem gününde sabah seansında 08.10'da 41,99 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketleniyor. Euro/TL sabah seansında 08.10'da 48,87 seviyesinde bulunuyor.