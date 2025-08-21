Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dolar endeksinde görülen yukarı yönlü seyir ve TL tarafındaki değer kayıplarının etkisiyle döviz kurlarında yeni rekorlar yaşanıyor. Dolar/TL bugün sabah seansında 08.24'te 40,93 seviyesine yükselerek yeni bir rekora imza attı. Dolar/TL bu yükselişiyle 41 lira seviyesine yaklaştı.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL'de son günlerde yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanıyor. Euro/TL sabah seansında 08.24'te 47,76 seviyesine yükselerek yeni rekorlara kapı araladı.