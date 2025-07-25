Küresel piyasalardaki gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün yurt içi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. TCMB faizleri 300 baz puan indirerek yüzde 43 seviyesine çekti.
DOLAR/TL'DEN GECE REKORU
Faiz kararının ardından piyasalarda haraketlilik görüldü. Dolar/TL kuru kararın ardından gece seansında 40,54 seviyesine yükselerek yeni bir rekora imza attı. Yeni günde ise sabah seansında 08.27'de 40,52 seviyesinde yeni rekor seviyesine yakın seyrediyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Piyasalarda gelişmeler döviz kurları üzerinde etkili oluyor. Dün Merkez Bankası kararının ardından hareketlilik yaşayan Euro/TL bugün yükselişini sürdürüyor. Dünü 47,59 ile 47,83 aralığında geçirdi. Yeni günde ise sabah seansında 08.27'de 47,59 seviyesinde bulunuyor.
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