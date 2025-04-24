Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, para piyasalarına yön vermeye devam ediyor. Dolar endeksinde görülen oynaklığın etkisiyle piyasalarda ani hareketlenmeler meydana geliyor. Ekonomi yönetiminin devam eden ABD temasları da izlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüştü. Görüşmede yatırım ve ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarındaki işbirliği fırsatlarına değinildi.

Şimşek ABD ziyaretinin yatırımcı bölümü için, "Tüm bu toplantılarda programda bir değişiklik olmadığını, programın arkasında çok güçlü bir siyasi irade olduğunu söyleyeceğiz" demişti. Kurun güne başladığı 38.3 seviyesine göre TL'nin yıl başından bu yana kaydettiği değer kaybı yüzde 7.6 olarak gerçekleşti.

Dünü 38,14 ile 38,29 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 38,26 seviyesinde tamamladı. yeni günde sabah seansında 09.24'te 38,27 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL tarafında da yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Dünü 43,29 ile 43,82 aralığında geçire Euro/TL günü 43,54 seviyesinde tamamladı. Yeni günse aynı saat diliminde 43,56 seviyesinde bulunuyor.