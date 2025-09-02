Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Bugün ABD tarafında PMİ verileri takip edildi. Zayıf gelen PMİ verileri, dolar tarafını zayıflattı. Dolardaki zayıf seyir ise altında rekorları gündeme getirdi.
Bugün sabah seansında dolar endeksinde görülen zayıf seyir ons altına destek everdi. Ons altın sabah seansında 3 bin 508 dolara yükselerek rekor tazelemişti. Ancak gün için bu yükselişlerini sürdürerek akşam seansına doğru 17.50'da 3 bin 514 dolar seviyesine yükselerek rekor seviyeyi gördü.
DOLAR ENDEKSİ ZAYIFLADI
Bugün öğlen seansında 98,59 puanda hareketlenen dolar endeksi, ABD tarafında zayıf gelen PMİ verilerinin ardından sert düşüşler yaşayarak 98,00 puana geriledi.
GRAM ALTINDAN YENİ REKOR
Dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki rekorların etkisiyle, gram altın tarihi zirvesini yeniledi. Bugün akşam seansında 17.50'de 4 bin 647 lirada hareketleniyor.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVİSYESİ DEĞİLDİR.