16 milyar dolarlık makro hedge fonu Tudor Investment Corp.’un kurucusu Paul Tudor Jones, dolar endeksine yönelik değerlendirmede bulundu. Jones, kısa vadeli faiz oranlarının keskin bir şekilde düşmesi nedeniyle önümüzdeki yıl dolarının değer kaybedeceğini tahmin ediyor.

Jones, çarşamba günü Bloomberg TV’ye verdiği röportajda, getiri eğrisinin dikey yönde ilerlemesi sebebiyle doların bir yıl içinde yüzde 10 değer kaybedebileceğini söyledi.

Jones faiz oranlarına dikkat çekerek, “Önümüzdeki yıl kısa vadeli faiz oranlarını önemli ölçüde düşürüleceğini biliyorsunuz. Ve bunun sonucunda doların muhtemelen değer kaybedeceğini de biliyorsunuz. Hem de çok değer kaybedeceğini.” ifadelerini kullandı.

Aynı röportajda Jones, Jerome Powell’ın görev süresi gelecek yıl sona erdiğinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın büyüme gündemini desteklemek amacıyla “aşırı güvercin” bir Fed Başkanı atayacağı tahmininde bulundu.

Bloomberg Dolar Endeksi, Trump yönetiminin ticaret savaşının neden olduğu politika belirsizliği sebebiyle 2025'te şu ana kadar yaklaşık yüzde 8 değer kaybı yaşadı. Bu, endeksin 2005'te hesaplanmaya başlamasından beri en kötü yıl başlangıç performansı oldu.

Opsiyon yatırımcıları doların daha da zayıflamasına hazırlanıyor. ABD para birimine yönelik iyimserlik, geçen ay gerilediği pandemi döneminin en düşük seviyelerinden toparlansa da, yatırımcılar genel olarak önümüzdeki ay doların bir dizi önemli para birimi karşısında değer kaybı yaşayabileceğini bekliyor.