Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,2920'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 41,3920 seviyesinden işlem görerek rekor kırdı. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 48,7710'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 55,9750'den satılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve istihdam konusundaki risklere işaret etmesinin etkileri varlık fiyatlarında izleniyor.

Fed'in faiz kararı sonrasında 96,2'ye inerek son 3,5 yılın en düşük seviyesini gören dolar endeksi, bu seviyelerde denge arayışına girdi. Endeks, şu sıralarda 97,5 seviyesinde bulunuyor.

Bunun yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'den, Fed Üyesi Lisa Cook'u görevden almasını engelleyen alt mahkeme kararının uygulanmasını durdurmasını talep etti. Söz konusu gelişme Fed'in üzerindeki siyasi baskıların sürdüğüne işaret etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşmesi beklenen görüşme de yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Görüşme sonrası taraflarda gelecek açıklamalar yakından takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde açıklamalarının takip edileceğini belirtti.