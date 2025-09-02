Gelişmekte olan ülkeler, dolar borçlarından kaçarak farklı paraları tercih etmeye başladı. Ülkeler Çin yuanı (renminbi) ve İsviçre frangı gibi faiz oranları düşük para birimlerine yöneliyor.

Kenya, Sri Lanka ve Panama gibi borç yükü ağır ülkelerle başlayan bu değişim, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) uyguladığı yüksek faizlerin yarattığı maliyet baskısından kaynaklanıyor.

Fed’in politika faiz aralığı yüzde 4,25–4,5 düzeyindeyken, İsviçre Merkez Bankası faizleri sıfıra indirdi; Çin’in yedi günlük repo faizi ise yüzde 1,4’te bulunuyor.

Bu fark, gelişmekte olan ülkelerin dolar yerine daha düşük maliyetli finansmana yönelmesine neden oluyor.

Yuan borçlanmasına yönelim, Çin’in 1,3 trilyon dolarlık Kuşak ve Yol girişiminin de etkisiyle artıyor. Pekin, bu programa göre dünya genelinde altyapı projelerine yüz milyarlarca dolar kredi sağladı. Kenya ve Sri Lanka, öne çıkan dolar borçlarını yuan üzerinden ödemeye dönüştürmeyi planlıyor.

AllianceBernstein küresel ekonomik araştırmalar başkan yardımcısı Armando Armenta, “Yüksek faiz oranları ve dik ABD Hazine getirisi eğrisi, gelişmekte olan ülkeler için dolar finansmanını daha zor hale getirdi. Bu nedenle daha uygun maliyetli seçenekler aranıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Fakat Armenta, bu adımların çoğunu geçici önlemler olarak tanımlayarak ülkelerin asıl odak noktasının finansman ihtiyaçlarını azaltmak olması gerektiğini dile getirdi.