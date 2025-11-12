Londra merkezli varlık yönetim şirketi Eurizon’un CEO’su ve “dolar gülümsemesi (dollar smile)” teorisinin yaratıcısı Stephen Jen, küresel büyümenin hızlanmasıyla birlikte doların cazibesinin daha da azalacağını öngörüyor. Jen’e göre, son haftalardaki kısmi toparlanmaya rağmen dolarda bir sonraki büyük hareket yine aşağı yönlü olacak.

Uzun süredir dolar konusunda karamsar bir duruş sergileyen Jen, Donald Trump’ın başkanlık döneminin geri kalanında dolar endeksinin yüzde 13,5 daha düşeceğini tahmin ediyor.

Bu tahmin, 2025’teki yaklaşık yüzde 7’lik kaybın üzerine eklenerek son 8 yılın en kötü performansına işaret ediyor.

DOLAR GÜLÜMSEMESİ

Stephen Jen’in 20 yılı aşkın süre önce ortaya attığı “dolar gülümsemesi” teorisi, doların gücünün ABD ekonomisi ya çok güçlü ya da çok zayıf olduğunda artma eğiliminde olduğunu, fakat büyümenin ne çok iyi ne de çok kötü olduğu dönemlerde doların zayıfladığını öne sürüyor.

Jen, “Bu yıl dolar daha çok ABD’nin sermayeyi dolar varlıklarından uzaklaştırması nedeniyle satıldı. Avrupa ve Asya’dan güçlü bir çekim henüz yok. ABD ekonomisinde yumuşak iniş bekliyoruz ve bu dünyanın geri kalanındaki hızlanmayı tamamlayacak” ifadelerini kullandı.

Jen, Trump yönetiminin canlandırmayı taahhüt ettiği ABD imalat sektöründeki maliyetleri düşürmek amacıyla doların daha da değer kaybetmesi gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda Jen, dolar dahil olmak üzere büyük rezerv para birimlerine karşı artan güvensizlikle altın ve Bitcoin’deki rekor yükselişleri tetiklemeye devam etmesini bekliyor.

DOLAR 2025'TE ZAYIF KALDI

Trump yönetiminin öngörülemez ticaret politikaları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim beklentileri, bu yıl doların zayıflamasına neden oldu.

Doların başlıca para birimlerine karşı değerini ölçen dolar endeksi son bir yılda yaklaşık yüzde 4,7, yılbaşından bugüne ise yüzde 6,9 oranında değer kaybetti.

ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması nedeniyle resmi ekonomik verilerin gecikmesi, ekim ayında doların bu yılki en güçlü ikinci performansını göstermesine katkı sağladı. Fakat, kongre üyelerinin önümüzdeki günlerde kapanmayı sona erdirmesi bekleniyor.