Morgan Stanley’nin yayımladığı 2026 Yatırım Stratejisi Görünümü, ABD dolarının gelecek yıl değişken bir seyir izleyerek 2026 ortasına kadar değer kaybedeceğini ortaya koyuyor.

Rapora göre dolar endeksi, mevcut 100 seviyesinden 2026’nın ikinci çeyreğinde 94 ile 2021’den bu yana görülen en düşük seviyeye inebilir. Yılın ikinci yarısında ise güç toplayarak 2026 sonunda yeniden 100 seviyesine dönmesi bekleniyor.

TAHMİNLER YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Banka önceki projeksiyonlarında doların 2026 ortasından yıl sonuna kadar yüzde 10’a varan düşüşler yaşayabileceğini öngörüyordu. Ancak son ekonomik göstergeler ve para politikası sinyalleri, dolar için daha az olumsuz bir tabloya işaret ediyor. G10 FX Strateji Başkanı David Adams, ekim ayındaki Fed toplantısının faizlerin önce beklenenden daha yavaş indirileceği algısını güçlendirdiğini belirterek bunun dolar görünümünü desteklediğini söyledi.

ENFLASYON VE BÜYÜME KADEMELİ YUMUŞADI

Morgan Stanley, ABD ekonomisinin 2026’da yıl ortasında yavaşlayacağını ancak yılın sonuna doğru yeniden hızlanarak yüzde 1,8 büyüme kaydedeceğini tahmin ediyor. Çekirdek PCE enflasyonunun ise yüzde 2,9’dan yüzde 2,6’ya gerilemesi bekleniyor. Bu süreçte Fed’in faizleri Haziran 2026’ya kadar yüzde 3–3,25 aralığına çekmesi, dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

YILIN İKİNCİ YARISINDA DOLAR FIRLAYACAK

2026’nın ikinci yarısında doların yeniden güç kazanacağı öngörülüyor. Rapora göre bu toparlanmayı desteklemesi beklenen üç temel unsur bulunuyor: ABD ekonomisinin dayanıklılığını koruması, Fed’in faiz indirim döngüsünün tamamlanmasıyla olası yukarı yönlü faiz tepkisi ve şirketler ile yatırımcıların dolar zayıflığına karşı hedge talebinin azalması.