Sokak aralarındaki kuyumcular, çay ocakları, bakkal dükkânları, hatta bazı berberler ve ayakkabı tamircileri... Bu işletmelerin vitrinlerinde "döviz bozdurma" tabelası yok, ama kapıdan giren müşteriye "euro var, dolar var" deniliyor.

Bankaya gitmeyen, kuyrukta beklemek istemeyen, kimlik göstermeden işlem yapanlar bu adreslere yöneliyor. Ancak bu işlemler tamamen yasa dışı. Bakanlığın denetimleri özellikle turistik bölgelerde, sınır kapılarına yakın yerlerde ve büyük şehirlerin işlek caddelerinde yoğunlaşıyor.

EN DÜŞÜK CEZA 719 BİN LİRA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkisiz döviz alım satımıyla mücadele kapsamında yürütülen denetimlere ilişkin duyuru yayımladı. Bakanlığın açıklamasına göre, lisanssız olarak döviz işlemi yapan kişilere 2026 yılı için 719 bin 30 liradan başlayan, 3 milyon 595 bin 198 liraya kadar varan idari para cezası uygulanıyor.

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında yetkisiz döviz alım satımı yapan kişiler hakkında iki yaptırım birlikte uygulanıyor. Söz konusu iş yerlerinin faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durdurulurken, ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirim yapılarak idari para cezası kesiliyor.

859 İŞ YERİ KAPATILDI

Bakanlığın verilerine göre, 2018 yılından bu yana toplam 859 iş yerinin faaliyeti durduruldu ve bu iş yerleriyle ilgili kişiler hakkında idari para cezası uygulanması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruldu. Son iki yılda ise denetimler arttı. 2024 yılında 193, 2025 yılında ise 147 iş yeri hakkında yaptırım kararı alındı.

Bakanlık, yetkisiz döviz alım satımıyla mücadele faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Vatandaşların bu tür faaliyetleri CİMER ve e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Yetkisiz Döviz Alım Satım İhbar Başvurusu" hizmeti aracılığıyla bildirebilecekleri kaydedildi.