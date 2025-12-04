Japon yatırım bankası Nomura’nın Küresel Döviz Stratejisi Başkanı Craig Chan, 2026 yılında doların genel olarak yatay ve istikrarlı bir seyir izlemesinin beklendiğini ancak aşağı yönlü risklerin giderek belirginleştiğini söyledi.

Chan, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde güçlü yükselişlere rağmen ABD varlıklarına yabancı sermaye girişlerinin zayıfladığını, bu durumun fon akımlarının yıl içinde sıfıra inmesi ya da negatife dönmesi ihtimalini artırdığını vurguladı.

Chan, dolar satışının ve hedge pozisyonlarının önümüzdeki dönemde daha etkili bir strateji haline gelebileceğini belirterek, yalnızca Japon ve Tayvanlı hayat sigortası şirketlerinin hedge oranlarını yüzde 10 artırmasının yaklaşık 140 milyar dolarlık dolar satışına karşılık geldiğini ifade etti.

Analist, 2026’da doların seyrini etkilemesi muhtemel diğer kritik başlıkları ise şöyle sıraladı:

"ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump dönemindeki tarifelere ilişkin vereceği karar, Fed’in bağımsızlığı konusunda artan soru işaretleri ve Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’un görevden alınması sürecinin yarattığı belirsizlikler. Chan’e göre küresel piyasalarda dalgalı görünümün devam etmesi, Amerikan para birimi üzerinde ek baskı oluşturmayı sürdürebilir."