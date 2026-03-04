Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 43,9590'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 43,9900'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 51,1460'tan, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 58,7320'den satılıyor.

Dolar endeksi ise Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Savaşın başlamasından hemen önce 99,1 seviyesinde bulunuyor. 97,56 puan seviyesinde bulunuyordu. Savaşın ardından 99,68 puana yükselerek yüzde 3'e yakın yükseldi.

Devam eden çatışmaların enerji fiyatlarında yukarı yönlü riskleri artırması, küresel ölçekte maliyet kaynaklı enflasyon baskılarının yeniden güçlenebileceği endişelerini gündeme getirdi.

Bu görünüm merkez bankalarının para politikası patikasına ilişkin daha "şahin" beklentilerin öne çıkmasına neden olurken azalan faiz indirimi öngörüleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu körükleyebileceğinden ve halihazırda tarifelerden kaynaklanan fiyat artışlarına karşı temkinli olan ABD Merkez Bankasının (Fed) politika kararlarını belirsizleştirdiğini kaydetti.

Öte yandan, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verileri de bankaya yönelik beklenti oluşumu açısından kritik önemde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru endeksi ve aylık fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Fed'in Bej Kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.