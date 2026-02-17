Küresel finans sisteminde para birimleri arasındaki rekabet yeni bir evreye giriyor. ING Global’in son analizinde, Avrupa Merkez Bankası’nın geniş kapsamlı repo (EUREP) tesisi aracılığıyla euronun uluslararası kullanımını artırmayı hedeflediği belirtildi. Raporda, bu stratejinin dolara karşı denge unsuru oluşturabileceği vurgulandı.

DERİN TAHVİL PİYASASI AVANTAJI

ING raporuna göre euronun en büyük avantajı, yuanın henüz ulaşamadığı derinlikteki tahvil piyasası. Küresel piyasalardaki 11,5 trilyon euroluk döviz cinsinden borçlanma senetlerinin yüzde 40,5’inin euro olması, ortak para birimine hem ticaret faturalarında hem de rezerv para statüsünde önemli bir dayanak sağlıyor. Bu yapı, euronun uluslararası rolünü destekleyen temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

ÇOK KUTUPLU SİSTEM TARTIŞMASI

Raporda, doların tek baskın rezerv para olduğu dönemden; dolar, euro ve yuanın birlikte etkili olduğu çok kutuplu bir sisteme geçiş sürecinin hızlandığı savunuldu. Finans dünyasında artan çeşitlendirme eğiliminin, küresel ticaretin kurallarını yeniden şekillendirebileceği ifade edildi.

GÜÇLÜ EURO VE ENFLASYON DENGESİ

Euronun küresel rolünün artması, kurun nominal olarak değerlenmesi anlamına gelebilir. ING, Avrupa Merkez Bankası’nın resmi bir kur hedefi bulunmasa da, güçlü euronun enflasyon üzerindeki etkisini yakından izleyeceğini belirtti. Bu durum, para politikası açısından hassas bir dengeye işaret ediyor.

EUR/USD TAHMİNİ

Raporda, EUR/USD paritesinde 1,25 seviyesine doğru güçlü bir hareket olmadan yapısal değişimlerin tam anlamıyla somutlaşmayacağı öngörüldü. ING, yıl sonu EUR/USD tahminini yukarı yönlü risklerle birlikte 1,22 seviyesinde koruduğunu açıkladı.

EUREP TESİSİ NEDİR?

ECB’nin devreye aldığı geniş kapsamlı repo (EUREP) tesisi, euro dışındaki merkez bankalarına likidite desteği sağlayarak euronun küresel dolaşımını güvence altına almayı amaçlıyor. Bu mekanizma, kriz dönemlerinde euronun “güvenli liman” rolünü güçlendirmeyi hedefliyor.

ING Global’in değerlendirmesine göre ECB’nin EUREP hamlesi, euronun uluslararası rezerv para statüsünü güçlendirebilecek stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Küresel finans sisteminde dengelerin yeniden şekillendiği bu süreçte, euro-dolar paritesi ve para politikası adımları yakından izlenecek.