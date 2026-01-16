ABD ekonomisine ilişkin verilerin beklentileri aşması, küresel piyasalarda dengeleri yeniden şekillendirdi. Güçlenen dolar endeksi, dolar bazında fiyatlanan değerli metalleri baskılarken, altın ve gümüşte son günlerde görülen sert yükselişlerin ardından frene basıldı.

ALTIN REKOR RALLİSİ SONRASI SOLUKLANDI

Asya seansında spot altın yüzde 0,3 gerileyerek ons başına 4 bin 600 dolara indi. Hafta içinde 4 bin 642,72 dolarla tarihi zirvesini gören altın, son düşüşlere rağmen haftalık bazda yaklaşık yüzde 2’lik kazancını korumaya hazırlanıyor. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 605,20 dolar seviyesine çekildi.

GRAM ALTIN DOLARLA AYAKTA KALDI

Ons altındaki sınırlı geri çekilmeye karşın, dolar kurundaki yükseliş gram altını destekledi. Gram altın yeni günde yüzde 0,1 artışla 6 bin 399 lira civarında işlem gördü.

GÜÇLÜ İSTİHDAM VERİSİ DOALRI DESTEKLEDİ

Dolar endeksi üst üste üçüncü haftalık yükselişine yönelirken, ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı veriler piyasaların odağındaydı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 9 bin kişi azalarak 198 bine düştü. Bu seviye, Reuters anketinde öngörülen 215 binlik beklentinin belirgin biçimde altında kaldı. Doların değer kazanması, altın ve gümüşü yabancı yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirdi.

FED BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ GÜVENLİ LİMANA YÖNELİM AZALDI

Faiz getirisi bulunmayan altın, düşük faiz ortamında öne çıksa da güçlü ABD verileri Fed’in faiz indirimlerini öteleyeceği algısını güçlendirdi. Jeopolitik risklerdeki görece sakinleşme de altının güvenli liman talebini sınırladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki protestolara yönelik baskılarda can kayıplarının azaldığı yönünde bilgi aldığını ve toplu infaz planı olduğuna inanmadığını ifade etti.

GÜMÜŞTE 'KALABALIK İŞLEM UYARISI

Spot gümüş yüzde 1,6 düşüşle 90,80 dolara gerilese de haftalık bazda yaklaşık yüzde 13’lük yükselişle dikkat çekiyor. Önceki seansta 93,57 dolarla tüm zamanların zirvesi görülmüştü. Vanda Research, bireysel yatırımcıların yoğun ilgisinin gümüşü piyasanın en “kalabalık” emtia işlemlerinden biri haline getirdiğine işaret etti. TD Securities ise 93,15 dolarlık hedefin görülmesinin ardından kısa gümüş pozisyonunu kapattığını ve teorik olarak yaklaşık 606 bin dolarlık zarar oluştuğunu duyurdu.