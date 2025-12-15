2026 için geri sayım başladı... Ünlüler ise yeni yılı sahnede karşılamak için son provalarını yapıyor.

Kimi KKTC'de, kimi Antalya'da, kimi Ankara'da kimi de İstanbul'da sahne alacak.

Bazı ünlü isimlerin dolar üzerinde imzalarını attığı ortaya çıktı.

Kurun sürekli artması nedeniyle avantajlı çıkan bu ünlülerin aksine, Türk lirası alacak olan bazı şarkıcılar ise üzgün.

Çoğu şarkıcının mekan sahiplerinden talep ettikleri ücretlerde indirime gitmek zorunda kaldığı öğrenildi.

İşte o ünlüler ve yılbaşında alacakları ücretler...

TARKAN

600 bin dolar (KKTC)

MAHSUN KIRMIZIGÜL

450 bin dolar (KKTC)

SİBEL CAN

300 bin dolar (KKTC)

EBRU GÜNDEŞ

10 milyon lira (KKTC)

YILDIZ TİLBE

10 milyon lira (Gürcistan)

GÜLŞEN

8.5 milyon lira (KKTC)

SERKAN KAYA

8 milyon 516 bin lira (KKTC)

ÖZCAN DENİZ

8 milyon lira (KKTC)

BÜLENT ERSOY

7 milyon lira (Kayseri)

HADİSE

7 milyon lira (KKTC)

SILA

5 milyon lira (KKTC)

DERYA BEDAVACI

4 milyon lira (Antalya)

EDİS

4 milyon lira (Aydın)

HAKAN ALTUN

3 milyon lira (İstanbul)

EMEL SAYIN

3 milyon lira (İstanbul)

DENİZ SEKİ

3 milyon lira (Antalya)

ROBER HATEMO

1 milyon lira (İstanbul)

MERVE ÖZBEY

2 milyon lira (Ankara)

BERKAY

2 milyon lira (Antalya)