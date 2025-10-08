

Amerikalı country şarkıcısı Dolly Parton geçen mart ayında eşi Carl Thomas Dean'i kaybetmişti. Bu büyük acısının ardından zor günler geçiren 79 yaşındaki şarkıcı şimdi de kendi sağlık sorunları yüzünden zor günler geçiriyor.

Geçen hafta konserlerini iptal eden Parton'ın kız kardeşi Freida, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşım ile ablası için dua istedi.

Freida "Dün bütün gece uyumadım ve kız kardeşim Dolly için dua ettim. Çoğunuzun bildiği gibi Dolly uzun süredir kendini iyi hissetmiyor. Ben duanın gücüne gerçekten inanıyorum. Bütün bu dualar onu ayağa kaldıracak.Bunu kalbimin derinliklerinden biliyorum ki o iyileşecek" ifadelerini kullandı.

"KORKUTMAK İSTEMEDİM"

Dolly Parton'ın kız kardeşinin bu sözleri panik yarattı. Bunun üzerine Freida, bir açıklama daha yaptı: "Bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Dolly için dua isterken kimseyi korkutmak istemedim."

Sanatçının biraz keyifsiz olduğunu belirten Freida Parton, "Dua istememin nedeni, dua gücüne olan inancımdı" dedi.

Dolly Parton'dan sağlık durumuyla ilgili bir açıklama ise gelmedi.