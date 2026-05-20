Tüm futbolseverler İstanbul, Beşiktaş'ta Aston Villa ile Freiburg arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali için gözünü Dolmabahçe'ye çevirmişken, karşılaşma öncesi çekilen skandal bir görüntü sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşti.

Alman ekibi Freiburg'un forması giyen iki 'taraftarın', karşılaşma öncesinde Dolmabahçe sahil şeridinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk heykelinin yanında idrarını yaptığı görüntüler, sosyal medyada infial yarattı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Atatürk'e yapılan büyük saygısızlık karşısında sessiz kalmayan sosyal medya kullanıcılarının gösterdiği tepkilerden bazıları şöyle:

- "Bunların hiçbir şeye saygısı yok."

- "Tüm dünyanın tanıdığı Atamızı siz cahiller tanımıyor olsanız bile saygı duymak zorundasınız."

- "Deniz havası bu densizleri çarpmış!"

- "Bunlara haddini siz bildirir misiniz biz mi bildirelim?"

- "Bunların çok iyi bir eğitime ihtiyacı var!"