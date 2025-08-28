UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Lausanne'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçta deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, böylece Avrupa kupalarına veda etti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş taraftarları, futbolcuları protesto etti. Takımı tribünlere çağıran siyah-beyazlı taraftarlar, futbolculara sert tepki gösterdi. Taraftarlar, birçoğu soyunma odasına giden futbolcuları geri çağırdı. Orkun Kökçü, bütün takımı toplayıp taraftarların aynına götürdü. Alkış ve ıslıklarla futbolculara tepkilerini gösteren taraftarlar, ayrıca "Adalı hesap ver" tezahüratında bulundu.

Taraftarların tekrar soyunma odasına giderken futbolcuları yuhaladığı da gözlendi.