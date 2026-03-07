MERAKLA beklenen gün geldi… Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev randevuda Beşiktaş, Dolmabahçe’de Galatasaray’ı ağırlıyor. Siyah-beyazlılar çok formda. Resmi maçlarda 17 maçtır bileği bükülmüyor, 3’te 3’le yoluna devam ediyor. Galatasaray’ın da eksiği yok, fazlası var. Süper Lig’de 4 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Cimbom Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda da emin adımlarla ilerliyor.

İKI devin kapışmasını Fenerbahçe de yakından takip edecek. Siyah-beyazlılar, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı’ndaki maçlarda Galatasaray’a büyük üstünlük kurdu. 9 karşılaşmanın 7’sini Beşiktaş, 1’ini sarı-kırmızılılar kazandı. Derbilerde 1 maç ise beraberlikle sona erdi. Sergen Yalçın ve öğrencileri bu seriyi sürdürmek, Okan Buruk yönetimindeki Cimbom ise şanssızlığı bitirmek için sahada olacak.