Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, evinde oynadığı maçta Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Dolmabahçe'de üst üste dördüncü maçını da kazanamayan Beşiktaş'ta taraftarlar, yönetimi protesto etti.

Karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte Beşiktaş taraftarları, "Yönetim istifa", "Sergen Yalçın istifa" ve "Serdal Adalı hesap versene" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Bu sezon Beşiktaş teknik direktörü olarak 14 resmi maçta takımının başında sahaya çıkan Sergen Yalçın bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken maç başına 1.57 puan ortalaması yakaladı.

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, Mayıs 2006'dan bu yana üst üste dört iç saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçtiği ilk seriyi yaşadı.