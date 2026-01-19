Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 83. dakikaya girilirken Beşiktaş taraftarları, yönetim aleyhine tezahürat yapmaya başladı.

Beşiktaş taraftarları, maç sonuna kadar "Yönetim istifa", "Transfer nerede, transfer nerede, Serdal Adalı transfer nerede" ve "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" tezahüratları yaptı. Beşiktaş'ın 90+5. dakikada El Bilal Toure'nin attığı golle öne geçmesine rağmen taraftarların yönetime tepkileri dinmedi. Futbolcular gol sevinci yaşarken taraftarlar "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Beşiktaş taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş'ın sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynadığı karşılaşmada da yönetime tepki göstermişti.