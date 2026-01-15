Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Tüpraş Stadı’nda karşılaştı.

Beşiktaş taraftarları, karşılaşmanın ikinci yarısında eski takım kaptanı Necip Uysal’a destek oldu. Taraftarlar, takımdan ayrılması istenen ve sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Necip Uysal lehine bir süre tezahüratlarda bulundu.

Tribünlerde bir süre "Beşiktaş’ın çocuğu Necip Uysal" tezahüratı yapıldı.

BAŞKAN SERDAL ADALI’YA TRANSFER TEPKİSİ

Beşiktaşlı taraftarlar, başkan Serdal Adalı’ya da tepki gösterdi. Devre arası transfer döneminde henüz transfer yapmayan siyah-beyazlılarda taraftarlar, "Transfer nerede, transfer nerede, Serdal Adalı transfer nerede" şeklinde bir süre tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar, takımın üçüncü golünün ardından da tezahüratlarına devam etti.