Birgün'ün haberine göre İstanbul'daki tarihi Dolmabahçe Sarayı ve Edirne’deki Mahmudiye Kışlası’nın restorasyonu ihaleleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Hasan Gürsoy'un şirketine verildi.

Kışla için 1.38 milyar TL’lik sözleşme imzalanırken, Dolmabahçe için 29 milyon 842 bin TL'ye anlaşıldı.

2 İHALE BİRDEN

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar Başkanlığı 18 Temmuz 2025’te “Edirne Mahmudiye Kışlası Restorasyon Uygulama İşi” adı altında ihale düzenledi. İki şirketin teklif verdiği ihale, Güryapı Restorasyon Şirketi’nde kaldı ve 1 milyar 380 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. 24 Temmuz’da da 'Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu ve Mavi Salon Güncel Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat Mühendisliği Projeleri Hizmet Alım İşi' adı altında bir ihale düzenledi. Bu ihale de yine 29 milyon 842 bin TL teklif veren Güryapı Restorasyon Şirketi’ne verildi.

Aynı şirket Çamlıca Camii, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü Süleymaniye Camii, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı'nın restorasyon işlerini de yaptı.