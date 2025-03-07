Bilecik Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantılarının 2. birleşimi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde, şehir içi toplu taşıma araçlarındaki 20 TL’lik öğrenci bilet ücretinin 17 TL'ye düşürülmesi yer aldı.

ZORLA GİRİP, SUBAŞI'YI PROTESTO ETTİLER

Toplantı öncesinde bir grup dolmuşçu, meclis salonuna zorla girerek bu konuya dair gündem maddesinin oylanmasını protesto etti.

Protestolar sırasında, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, dolmuşçulara tepki göstererek, "Çok özür dilerim, bakın Belediye Meclis toplantısı bu şekilde olmaz lütfen. Yine konuşabiliriz, odada da tartışabiliriz. Ama burada özellikle şov yapar gibi burada Belediye Meclisi'ne yediremiyorum. Anlatabiliyor muyum, burası çok kıymetli bir nokta. Seçilmişlerin aldığı karara baskı yapmaya çalışıyorsunuz şu an burada. Belediye Meclisi'nin kararına bu şekilde baskı yapamazsınız arkadaşlar. Elbette ki halkın görüşünü yansıtacağız ve sizi de." şeklinde konuştu.

Protestoların ardından gündem maddesi, oy çokluğu ile kabul edilerek 20 TL olan öğrenci bilet ücretleri 17 TL'ye düşürüldü. Başkan Subaşı, dolmuşçuların protestoları eşliğinde yanındaki meclis üyeleri ile birlikte salondan ayrıldı.